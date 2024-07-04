Генменеджер «Вашингтона»: надеюсь, в новом сезоне Овечкина поддержит более сильная команда

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о работе команды в межсезонье.

«Мы понимаем, где остановились в прошлом году. Мы знаем, что должны стать лучше. Мы должны прибавить. И для Овечкина тоже. Я имею в виду, что в прошлом году на Овечкина оказывалось большое давление в плане результативности, потому что нам не хватало глубины в этой области, так что, надеюсь, в новом сезоне его поддержит более сильная команда в целом», — приводит слова Маклеллана ESPN.

В прошлом сезоне «Вашингтон» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четвертьфинале плей-офф Востока столичный клуб в серии проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:4.

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