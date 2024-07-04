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«Детройт» обменял нападающего Робби Фаббри в «Анахайм»

«Детройт» обменял нападающего Робби Фаббри в «Анахайм»
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«Детройт Ред Уингз» отправил нападающего Робби Фаббри и условный выбор четвёртого раунда драфта 2025 года в «Анахайм Дакс» в обмен на вратаря Гейджа Александера, сообщает пресс-служба «красных крыльев». «Детройт» объявил об обмене вскоре после подписания нападающего Владимира Тарасенко.

У Фаббри есть контракт на следующий сезон-2024/2025 с кэпхитом $ 4 млн. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне 28-летний нападающий забил 18 голов и набрал 32 очка в 68 играх. В последние годы Фаббри боролся с травмами и за свою карьеру получил три разрыва крестообразной связки.

В феврале 2017 года он перенёс операцию на левом колене в конце сезона, будучи игроком «Сент-Луис Блюз». Затем Фаббри получил повторную травму на следующем тренировочном сборе и пропустил весь сезон-2017/2018.

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