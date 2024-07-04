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«Вегас» подписал третьего вратаря в компанию к Илье Самсонову

«Вегас» подписал третьего вратаря в компанию к Илье Самсонову
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«Вегас Голден Найтс» подписал двухлетний контракт с недавно приобретённым вратарём Акирой Шмидом с кэпхитом $ 875 тыс. за сезон. Сделка является односторонним контрактом.

Шмид недавно был обменян «Голден Найтс» из «Нью-Джерси». В прошлом сезоне голкипер большую часть времени провёл в Американской хоккейной лиге. Уроженец Берна принял участие в 19 играх за «Дэвилз», одержав пять побед. Вратарь провёл 23 игры за «Ютику Кометс», одержав девять побед с коэффициентом надёжности 3,06 и 89,4% отражённых бросков.

Таким образом, сейчас у «Вегаса» три вратаря на односторонних контрактах, не считая Робина Ленера, который находится в долгосрочном списке травмированных. Это Шмид, Эдин Хилл и Илья Самсонов.

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