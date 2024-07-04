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«Сан-Хосе» нанял бывшего нападающего Райана Клоу на должность помощника генменеджера

«Сан-Хосе» нанял бывшего нападающего Райана Клоу на должность помощника генменеджера
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«Сан-Хосе Шаркс» нанял бывшего нападающего клуба Райана Клоу на должность помощника генерального менеджера. Клоу будет работать под руководством генерального менеджера Майка Грира, присоединившись к нынешним помощникам генерального менеджера Тому Холи и Джо Уиллу и курируя все аспекты отдела хоккейных операций команды.

41-летний игрок провёл последние три сезона в «Нью-Йорк Рейнджерс», работая под руководством генерального менеджера Криса Друри в качестве старшего советника и советника по хоккейным операциям. Клоу помогал во всех областях хоккейных операций.

Клоу был выбран в шестом раунде драфта НХЛ 2001 года командой «Сан-Хосе», где отыграл следующие 10 лет, восемь из которых прошли за большой клуб. В 423 играх за «Шаркс» Клоу забил 101 гол и сделал 170 передач, набрав 567 минут штрафа, что является пятым результатом в истории франшизы.

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