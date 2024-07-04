Пашков: «Салават Юлаев» возвращается к рискованному курсу на легионеров

Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал рискованной селекцию «Салавата Юлаева», которая строится на приглашении легионеров. Недавно уфимский клуб подписал соглашение с канадским нападающим Шелдоном Ремпалом.

«У «Салавата Юлаева» этим летом проблемы с удержанием лидеров своей атаки, потеряны Дроздов и Башкиров. Зато всё в порядке с легионерами, уже подписан даже второй Хмелевски. То есть Уфа возвращается к рискованному курсу десятых годов, когда создавалось ударное звено из легионеров и от них полностью зависел результат команды.

На мой взгляд, более сбалансированная селекция у «Авангарда». Подписан многолетний контракт с лидером атаки Ткачёвым, ещё до открытия рынка удалось найти интересного вратаря – Бердина. Параллельно идёт работа по легионерам. Видно, вокруг кого будет строиться команда, есть перспектива», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (2-4). Уфимцы не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф два сезона подряд.