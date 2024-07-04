Журналист Daily Faceoff: Тарасенко показал, что у него ещё есть бензин в баке

Журналист Энтони Трюдо оценил подписание «Детройтом» контракта с нападающим Владимиром Тарасенко. Россиянин подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 9,5 млн.

«Двухлетний договор даёт Тарасенко некоторую гарантию трудоустройства после того, как в прошлом межсезонье он подписал однолетний контракт с «Оттавой Сенаторз». 32-летний хоккеист показал, что у него ещё есть бензин в баке, забив 23 гола, набрав 55 очков с «Флоридой» и завоевав второй Кубок Стэнли.

Тарасенко добавит веса талантливой шестёрке лучших форвардов «Ред Уингз», которого ей раньше не хватало. Звёздные игроки Лукас Рэймонд, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт в прошлом сезоне забили больше, чем россиянин, но мало что показали в физическом плане. Тарасенко также приносит победную культуру команде из Детройта, отчаянно желающей вернуться в плей-офф Кубка Стэнли», — цитирует Трюдо Daily Faceoff.