The Athletic: легко представить, как Тарасенко замыкает голом передачи Кейна в «Детройте»

Журналист «Детройта» Макс Бультман оценил подписание «Ред Уингз» контракта с нападающим Владимиром Тарасенко. Россиянин подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 9,5 млн.

«Тарасенко уже не так опасен в создании голевых моментов, как он это делал ранее. Однако он всё ещё обладает смертоносным броском. Тарасенко как настоящий танк может выигрывать борьбу за шайбу у борта или играть под плотной опекой в плей-офф. «Детройт» не сможет устранить все проблемы в атаке этим подписанием, но клуб определённо усилил атакующие способности. Легко представить, как Тарасенко замыкает голом передачи Патрика Кейна», — цитирует журналиста The Athletic.

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков.