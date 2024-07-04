ESPN: контракт с Владимиром Тарасенко даёт руководству «Детройта» чувство комфорта

Журналист ESPN Райан Кларк оценил подписание «Ред Уингз» контракта с нападающим Владимиром Тарасенко. Россиянин подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 9,5 млн.

«Это подписание открыло возможность для проверенного бомбардира команде, едва не вышедшей в плей-офф. Так с кем же подписать контракт, как не с двукратным обладателем Кубка Стэнли, который не только даст «Ред Уингз» ещё один вариант в топ-6 форвардов, но и добавит ещё одну фигуру к игре в большинстве, которая была девятой в НХЛ с 23,1% реализации.

Что касается самого контракта, то предоставление ему двух лет за $ 4,75 млн— это сделка, которая даёт руководству «Детройта» чувство комфорта. Это договор, достаточно длительный, чтобы обеспечить преемственность, но не слишком длительный, чтобы стать плохой сделкой в ​​случае, если Тарасенко не удастся найти свою игру», — цитирует журналиста ESPN.