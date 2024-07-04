28-й номер драфта НХЛ Матвей Гридин не будет играть в NCAA из-за плохих оценок в школе

Нападающий Матвей Гридин не будет играть за университет Мичигана в студенческом чемпионате США в NCAA из-за плохих оценок в школе, сообщает Daily Hive.

Ожидается, что 18-летний нападающий, в минувшем сезоне ставший лучшим бомбардиром USHL в составе «Маскигона» (83 очка в 60 играх), продолжит карьеру в QMJHL. 18-летний российский нападающий «Маскегон Ламберджекс» Матвей Гридин был задрафтован «Калгари Флэймз» под общим 28-м номером на прошедшем драфте НХЛ.

По итогам игр главной юниорской лиги США (USHL) прошедшего сезона Гридин забросил 38 шайб и отдал 45 результативных передач, набрав в общей сложности 83 (38+45) очка в 60 играх, занял первое место бомбардирского рейтинга и оторвался от ближайшего конкурента на пять баллов. В списке лучших снайперов лиги Гридин занял четвёртое место.