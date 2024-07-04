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«Виннипег» подписал контракты с бывшим защитником «Тампы» и форвардом «Миннесоты»

«Виннипег» подписал контракты с бывшим защитником «Тампы» и форвардом «Миннесоты»
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«Виннипег Джетс» подписал с нападающим Мэйсоном Шоу и защитником Хейдном Флёри однолетние двусторонние контракты. Оба игрока получат зарплату в размере $775 тыс. на уровне НХЛ.

Прошлый сезон Шоу провёл за «Миннесоту Уайлд», где забил один гол и набрал три очка в 20 играх, набрав при этом 34 минуты штрафа. Форвард получил разрыв крестообразной связки в апреле 2023 года во время игры с «Вегас Голден Найтс», что ограничило его игровое время в этом сезоне. Шоу за свою карьеру четырежды разрывал крестообразные связки.

Флёри провёл прошлый сезон в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», где набрал пять очков в 24 играх. Игрок обороны за семь сезонов провёл 268 игр за «Каролину Харрикейнз», «Анахайм Дакс» и «Лайтнинг».

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