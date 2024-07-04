Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-ассистентом главного тренера клуба НХЛ

Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной в тренерском штабе клуба НХЛ. Специалист вошла в тренерский штаб «Сиэтла» под руководством Дэна Байлсмы и стала помощником главного тренера. Никогда раньше в истории НХЛ женщина не была ассистентом главного тренера.

«Мне приятно быть автором такого достижения. Но я сосредоточена в первую очередь на качественной работе. Я испытываю особенные чувства и, надеюсь, поддержу других женщин в этой лиге, которые ещё не занимают тренерские должности. Многие женщины выполняют потрясающую работу в НХЛ — в управлении, скаутинге, развитии игроков», — цитирует Кэмпбелл пресс-служба клуба.

32-летняя Кэмпбелл провела последние два сезона в АХЛ в качестве помощника Байлсмы в «Коачелле». В 2022 году женщина работала в качестве ассистента и тренера по навыкам в команде «Нюрнберг Айс Тайгерс» из Немецкой хоккейной лиги. На мужском чемпионате мира 2022 года Джессика работала помощником главного тренера сборной Германии, став первой женщиной в тренерском штабе мужской сборной.