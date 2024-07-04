В «Амуре» объяснили решение подписать контракт с бывшим канадским нападающим «Айлендерс»

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило оценил подписание контракта с канадским нападающим Арно Дюрандо. Форвард был задрафтован «Айлендерс» в 2017 году и провёл за клуб в НХЛ четыре матча без набранных очков.

«Когда мы анализировали игру Арно Дюрандо, то в первую очередь обратили внимание на очень высокий уровень его хоккейного интеллекта. Он здорово читает игру, всегда ищет нестандартные решения. Техничный, быстрый, резкий нападающий. На протяжении всей карьеры играет в большинстве, в этом компоненте у него очень хорошие навыки. Тренеры в предыдущих командах регулярно выпускали его на последних минутах матчей, что говорит о доверии и умении играть в решающих моментах.

Очень важным фактором стал его возраст, 25 лет. Во-первых, он гарантирует, что у парня есть стремление расти, развиваться, он точно не приезжает к нам «доигрывать». Во-вторых, после истечения нынешнего контракта мы сохраним спортивные права на него», — цитирует Покотило пресс-служба хабаровского клуба.

Минувший сезон Дюрандо провёл в АХЛ, выступая за «Бриджпорт», «Ютику» и «Лаваль». В сезоне-2023/2024 он сыграл 48 матчей, в которых набрал 24 (6+18) очка. В АХЛ 25-летний нападающий набрал 134 очка за 221 матч.