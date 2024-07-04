Плющев — о Тарасенко в «Детройте»: он попал в ту команду, где сумеет себя реализовать

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил подписание «Ред Уингз» контракта с нападающим Владимиром Тарасенко. Россиянин подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 9,5 млн.

«Детройт» всегда был игровой командой. В своё время Скотти Боумэн привлёк большое количество советских хоккеистов, которые определили направление команды и добивались определённых успехов, поэтому то, что Тарасенко выбрал эту команду, логично. Думаю, он попал в ту команду, где сумеет себя реализовать.

Игра любого хоккеиста определяет его будущее. Владимир сыграл достаточно хорошо и уверенно в плей-офф, в том числе и в финале, поэтому эта игра многое предопределила в его будущем. В НХЛ есть специалисты, которые подбирают игроков не по этническому принципу и не по прописке, а по уровню мастерства, поэтому всё закономерно», — цитирует Плющева Metaratings.ru.

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов.