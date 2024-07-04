ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Исхаков и защитник Саморуков подпишут контракты с ХК ЦСКА

Форвард Исхаков и защитник Саморуков подпишут контракты с ХК ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Руслан Исхаков и защитник Дмитрий Саморуков подпишут контракты с ХК ЦСКА.

23-летний нападающий Руслан Исхаков является выпускником армейской молодёжной команды «Красная Армия», выступал в юношеской сборной России. Ещё ранее играл в Словакии, в студенческой лиге Северной Америки. В 19 лет улетел в Европу, став вице-чемпионом Финляндии в ТПС в 2021 году, играл за
немецкий «Адлер» в сезоне-2021/2022, а затем в системе «Айлендерс» — в 2022-2024 годах.

Защитник Дмитрий Саморуков ранее играл в ХК ЦСКА — в сезоне-2020/2021. Затем игрок обороны выступал в системе клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», а в сезоне-2022/2023 – в «Сент-Луис Блюз». В сезоне-2023/2024 Саморуков подписал двусторонний контракт с «Питтсбургом».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android