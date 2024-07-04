Форвард Исхаков и защитник Саморуков подпишут контракты с ХК ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Руслан Исхаков и защитник Дмитрий Саморуков подпишут контракты с ХК ЦСКА.

23-летний нападающий Руслан Исхаков является выпускником армейской молодёжной команды «Красная Армия», выступал в юношеской сборной России. Ещё ранее играл в Словакии, в студенческой лиге Северной Америки. В 19 лет улетел в Европу, став вице-чемпионом Финляндии в ТПС в 2021 году, играл за

немецкий «Адлер» в сезоне-2021/2022, а затем в системе «Айлендерс» — в 2022-2024 годах.

Защитник Дмитрий Саморуков ранее играл в ХК ЦСКА — в сезоне-2020/2021. Затем игрок обороны выступал в системе клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», а в сезоне-2022/2023 – в «Сент-Луис Блюз». В сезоне-2023/2024 Саморуков подписал двусторонний контракт с «Питтсбургом».