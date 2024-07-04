Хоккейный агент — о Задорове: он сам, наверное, не ожидал, что «Бостон» так расщедрится

Хоккейный агент Геннадий Ушаков прокомментировал переход Никиты Задорова в «Бостон». Россиянин подписал шестилетний контракт с «Брюинз» на общую сумму $ 30 млн.

«Деньги для защитника его амплуа Никита будет получать очень хорошие. Он считался оборонительным защитником, но в последнем сезоне стал набирать и много очков. Он получил фантастический контракт с наилучшими из возможных условий. Наверное, он сам не ожидал такого, что «Бостон» так расщедрится. Для него эта команда – новый вызов. «Бостон» проповедует жёсткий хоккей, в который он впишется, хотя и в «Ванкувере» получалось неплохо», – цитирует Ушакова Metaratings.

В прошедшем плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах за «Ванкувер Кэнакс», в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате-2023/2024 защитник, помимо «Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.