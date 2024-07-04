Тротц: вариант перехода Стэмкоса в «Нэшвилл» появился позже остальных

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц рассказал, как решил подписать контракт со Стивеном Стэмкосом и был удивлён, что «Тампа-Бэй» не смогла договориться о новом соглашении со своим капитаном.

«На рынке меня интересовали Джонатан Маршессо, Чендлер Стивенсон, Элиас Линдхольм и Шон Монахан. Я хотел подписать центрального нападающего или крайнего форварда в два первых звена.

Вариант со Стэмкосом появился позже остальных. На церемонии вручения призов я поинтересовался у генменеджера «Тампы» Жюльена БрисБуа, на каком этапе находятся их переговоры со Стэмкосом. Он вздохнул и ответил: «Мы попробуем ещё раз, но, возможно, он выйдет на рынок свободных агентов». Тогда я впервые задумался о варианте со Стэмкосом, но я не думал, что «Тампа» не сможет подписать с ним контракт», — цитирует Тротца The Athletic.

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в сумме 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» он становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.