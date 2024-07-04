Ротенберг анонсировал переход Зайцева в СКА песней про зайцев из «Бриллиантовой руки»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг анонсировал переход защитника Никиты Зайцева в петербургский клуб песней про зайцев из «Бриллиантовой руки» в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что бывший игрок обороны клубов Национальной хоккейной лиги может перейти в армейскую команду. В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Ранее 32‑летний россиянин выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттаву Сенаторз». В России защитник играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА.

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).