Михаил Мальцев рассказал историю из детства про Александра Барабанова

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев заявил, что форвард Александр Барабанов в 10-летнем возрасте был примером для своих сверстников.

«Раз сегодня прилетели фотки с юбилея Сани Барабанова, то вот очередной выпуск „Энциклопедии хоккея с М. Мальцевым“. Александр Барабанов. Легенда хоккея Петергофа. Когда мы были малыми, нам его ставили всегда в пример. И, думаю, до сих пор ставят, и совсем не за НХЛ. Лет в 10 Барабан вышел на обычный матч детского чемпионата со сломанным пальцем и стал лучшим. Теперь вы понимаете, какая для меня честь быть с ним на одной сцене», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Мальцева

Напомним, ранее Барабанов стал клиентом агентства Winners, которое специализируется на трудоустройстве игроков в КХЛ. Российский нападающий в прошедшем регулярном сезоне провёл 46 матчей за «Сан-Хосе», в которых забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-24».