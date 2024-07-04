Филатов: Тарасенко с «Детройтом» сможет побороться за выход в плей-офф НХЛ

Бывший нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов оценил подписание «Ред Уингз» контракта с нападающим Владимиром Тарасенко. Россиянин подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 9,5 млн.

«Я бы не сказал, что это какая-то неожиданность. Соглашение вполне себе хорошее и достойное для Володи. Два года, $ 4,75 млн за сезон – это хорошие деньги. «Детройт» в следующем году сможет побороться за выход в плей-офф. Говорить о более громких задачах было бы неправильно.

Если посмотреть на последние сезоны Володи, трудно дать гарантию, что он не начнёт плей-офф в новой команде. Это не какая-то плохая метка для него. Он внёс серьёзный вклад в победу «Флориды». Тарасенко изначально был топовым снайпером в НХЛ, но сейчас это полезный двусторонний игрок. Он может как сыграть в первом звене на позиции снайпера, так и закрыть важную роль в третьем звене, добавив глубины составу. Так было большую часть плей-офф во «Флориде», – цитирует Филатова «РБ Спорт».

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов.