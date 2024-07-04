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Бобровский: моя мечта — добыть золотую олимпийскую медаль для России

Бобровский: моя мечта — добыть золотую олимпийскую медаль для России
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский заявил, что хотел бы принять участие в Олимпиаде‑2026 в Италии. Ранее руководство НХЛ разрешило игрокам лиги принять участие в олимпийских играх. Участие сборной России в турнире пока находится под вопросом из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров.

«Было бы классно принять участие в Олимпиаде 2026 года. А добыть золотую медаль для страны — это мечта. Сочи был мой единственный олимпийский турнир, и, несмотря на поражение, у меня осталось много позитивных воспоминаний. Лучшие спортсмены разных видов спорта со всего мира собраны в одном месте. Масштаб и интерес к играм огромен. Наверное, единственный турнир, который смотрит весь мир», — цитирует Бобровского «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо (Италия). Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды. В прошедшем сезоне голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».

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