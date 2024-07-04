«Где родился, там и пригодился». Кожевников о возвращении российских игроков из НХЛ в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил возвращение некоторых российских игроков из НХЛ в ЦСКА. В армейский клуб из Северной Америки вернулись вратарь Иван Просветов, защитник Дмитрий Саморуков, а также нападающие Денис Гурьянов, Егор Афанасьев и Руслана Исхаков.

«Я думаю, им лучше здесь играть. Мы когда-то слышали об этих ребятах, но в Америке их не слышно и не видно. Где родился, там и пригодился. Есть такая старая русская поговорка. Ребята попробовали, у них не получилось. Что ж, теперь они здесь будут развивать хоккей», – цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

Права на игроков в КХЛ принадлежат ЦСКА. Саморуков ранее играл в ХК ЦСКА — в сезоне-2020/2021. О переходе этих игроков будет официально объявлено в ближайшее время.