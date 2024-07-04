Кожевников: пара Зайцев — Никишин может стать одной из лучших в мире

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход защитника Никиты Зайцева в СКА.

«Переход Никиты Зайцева в СКА — это самый мощный трансфер межсезонья в КХЛ. В Питер приедет один из лучших наших защитников, праворукий, с огромным опытом НХЛ и при этом совсем не возрастной. 32 года — это самый расцвет для игрока обороны.

Уверен, что пара Зайцев — Никишин имеет потенциал стать одной из лучших не только в КХЛ, но и в мире. Для дальнейшего прогресса Александру очень важно сыграть вместе с таким партнёром, как Никита. В НХЛ из Зайцева сделали защитника-домоседа, но мы помним, что в России он часто подключался к атакам, стабильно набирал очки. Думаю, эти качества вернутся, а надёжность в обороне никуда не денется. В большинстве пара Никишин — Зайцев будет очень грозной силой. Важно и то, что Никита сам хочет играть в СКА. Правильная мотивация игрока — это всегда половина успеха.

Не забываем и о пользе для сборной России. Рано или поздно мы вернёмся на чемпионаты мира и Олимпиады, и такие хоккеисты, как Зайцев, помогут нам сразу же ввязаться в борьбу за самые высокие места на главных турнирах», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».