«Это была дерьмовая ситуация». Форвард «Оттавы» — о дисквалификации из-за ставок

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Шейн Пинто, пропустивший в прошлом сезоне 41 матч своей команды из-за дисквалификации, связанной со ставками на спорт, рассказал, как преодолел эту ситуацию. Вчера, 3 июля, «сенаторы» продлили контракт с форвардом на два года с кэпхитом $ 3,75 млн.

«Всё могло быть иначе. Это была дерьмовая ситуация, в которую я сам себя поставил, но я смог отреагировать, оправиться и заручиться поддержкой команды. У меня было хорошее завершение года, и это придало мне уверенности перед летом, чтобы успешно пройти тренировочный лагерь. Это придаёт мне уверенности перед следующим сезоном.

Всё может измениться в мгновение ока, и нельзя ничего принимать как должное. Это главное, и я понял, насколько это особенная вещь — играть в НХЛ. Я получил урок того, что это может быть отнято у меня довольно быстро.

Скрытое благословение в том, что я многому научился из этого. Я вырос как игрок, как личность, и думаю, что я отреагировал довольно хорошо. Определённо были некоторые трудности, но я показал правильную реакцию. Очевидно, что из прошлого года можно было извлечь много уроков», — приводит слова 23-летнего Пинто Ottawa Citizen.

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