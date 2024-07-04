Крикунов: братьям Федотовым надо ориентироваться на пример Глотова

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что с приходом опытного защитника Никиты Зайцева у его молодого коллеги по амплуа Максима Федотова не было бы места в основе СКА.

«СКА правильно сделал, что отпустил братьев Федотовых в Сочи. Илья в начале прошлого сезона получил большой шанс закрепиться в основе, но, к сожалению, не сумел им воспользоваться. Максим весь год стабильно получал игровое время, но без результативных ошибок не обошёлся, в том числе и в плей-офф. Понятно, что с приходом Никиты Зайцева Максиму будет сложно бороться за место в первой-второй паре, сложно рассчитывать на большое время на льду.

В такой ситуации переход в «Сочи» открывает перед братьями новые возможности — им уже пора проявлять себя в роли лидеров, брать на себя всю ответственность за результат, вести команду за собой.

Ещё один плюс — главный тренер «Сочи» Сергей Зубов. В прошлом сезоне он был в штабе СКА, работал с Максимом как тренер по защитникам. Сергей Александрович хорошо знает все возможности Федотовых, понимает, как их развивать. То есть можно рассчитывать на то, что прогресс Максима и Ильи продолжится.

Если братьям удастся стать лидерами в «Сочи», то они легко смогут вернуться в СКА и стать ключевыми игроками в Петербурге, как это получилось у Василия Глотова. Федотовым нужно ориентироваться на этот пример», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

Напомним, сегодня, 4 июля, стало известно, что Зайцев подписал с армейцами четырёхлетний контракт.

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