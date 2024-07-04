Черкас: трансфер Зайцева — лучший в межсезонье КХЛ? Уверен, что да

Заслуженный тренер России, бывший голкипер СКА Сергей Черкас считает, что опытный защитник Никита Зайцев идеально впишется в систему игры СКА.

«СКА, подписав Зайцева, получает в своё распоряжение топового защитника с российским паспортом в самом расцвете сил. Мы все прекрасно помним Никиту по игре в КХЛ – это габаритный защитник с отличным броском, который классно играет на обеих сторонах площадки. Он точно поможет и в большинстве, и в меньшинстве, почти наверняка будет играть в топ-4. Думаю, в систему игры СКА он впишется идеально. Сейчас в КХЛ просто нет настолько универсальных защитников с таким же большим опытом игры в том числе и в НХЛ. Да, есть Войнов, но, по слухам, от него хотят избавиться в «Ак Барсе», да и последние сезоны он провёл совсем неубедительно. Я не сомневаюсь, что Зайцев за океаном не растерял свои атакующие навыки, а с оборонительными качествами у него всегда было хорошо. И по габаритам, и по точности и силе броска он превосходит того же Максима Федотова, да и почти всех других защитников, за исключением, наверное, Никишина. Можно ли назвать этот трансфер лучшим в это межсезонье? Уверен, что да – СКА закрывает дефицитную позицию праворукого игрока самым качественным хоккеистом на рынке», — сказал Черкас в интервью «Чемпионату».

Напомним, сегодня, 4 июля, стало известно, что Зайцев подписал с армейцами четырёхлетний контракт. В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Защитник провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах. В России защитник играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА. В общей сложности Зайцев провёл в КХЛ 368 матчей и набрал в них 119 (39+80) очков.

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