«Поехали!» Ротенберг сходил в лес с Зайцевым после подписания контракта

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором показал, как прогулялся по лесу с новичком армейцев Никитой Зайцевым.

Специалист выложил фотографию, на которой стоит в компании опытного хоккеиста под деревьями и жмёт ему руку.

«Поехали!» — написал Ротенберг.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Напомним, сегодня, 4 июля, стало известно, что Зайцев подписал с армейцами четырёхлетний контракт. В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Защитник провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах. В России защитник играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА. В общей сложности Зайцев провёл в КХЛ 368 матчей и набрал в них 119 (39+80) очков.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: