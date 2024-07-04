ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА объявил о продлении контракта с Колби Уильямсом

ЦСКА объявил о продлении контракта с Колби Уильямсом
Комментарии

Пресс-служба столичного ЦСКА в официальном телеграм-канале армейцев объявила о продлении клубом контракта с канадским защитником Колби Уильямсом.

Срок нового соглашения красно-синих с легионером составил два года.

Уильямс начинал минувший чемпионат КХЛ в «Адмирале», а с середины ноября продолжил его в составе ЦСКА.

В заключительной игре регулярного чемпионата в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар» защитник армейцев получил повреждение в первой же смене и не смог продолжить встречу, завершив, таким образом, весь сезон.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина уступил ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

«Чемпионат» публиковал подробное интервью с Колби Уильямсом после перехода в ЦСКА в декабре:

Материалы по теме
«Овечкин — источник вдохновения. Вся Америка за него болеет». Интервью с канадцем из ЦСКА
Эксклюзив
«Овечкин — источник вдохновения. Вся Америка за него болеет». Интервью с канадцем из ЦСКА

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android