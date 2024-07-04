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СКА выменял у «Сочи» права на Хуснутдинова, отдав братьев Федотовых

СКА выменял у «Сочи» права на Хуснутдинова, отдав братьев Федотовых
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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) произошёл обмен между СКА и «Сочи», согласно которому армейцы получили права на нападающего Марата Хуснутдинова, отдав взамен братьев Максима и Илью Федотовых, а также права на шведского форварда украинского происхождения Дмитро Тимашова, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, 28 февраля 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Он начинал этот сезон в составе СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата в КХЛ. В 16 сыгранных матчах за «Уайлд» 21-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка.

Ранее сегодня стало известно, что СКА подписал четырёхлетний контракт с опытным защитником Никитой Зайцевым.

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