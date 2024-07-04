«Каролина» подписала однолетний контракт с нападающим Джеком Рословичем

«Каролина Харрикейнз» подписала однолетнее соглашение на $ 2,8 млн с нападающим Джеком Рословичем, сообщает пресс-служба «ураганов» в социальных сетях.

Напомним, по ходу сезона-2023/2024 27-летний американец перешёл из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в завершившемся сезоне Рослович сыграл 75 матчей, в которых набрал 39 (11+28) очков. Также за карьеру в НХЛ форвард защищал цвета «Виннипег Джетс».

В минувшем сезоне «Харрикейнз» вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4). В июне у клуба сменился генеральный менеджер: на место ушедшего в «Коламбус» Дона Уодделла пришёл Эрик Тулски, ставший 10-м генменеджером в истории франшизы.

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