«Флорида» поздравила Америку с Днём независимости картинкой с Кубком Стэнли на носу кошки

Пресс-служба «Флориды Пантерз» опубликовала пост в официальных соцсетях клуба, в котором поздравила Соединённые Штаты Америки с отмечаемым сегодня, 4 июля, одним из крупнейших праздников в стране — Днём независимости.

«Пантерз» выложили картинку, на которой кошка смотрит в освещённое фейерверками ночное небо, а на носу у неё прозрачная иллюстрация Кубка Стэнли.

«Счастливого 4 июля», — гласит надпись вверху.

Фото: Соцсети «Флориды Пантерз»

Напомним, в финальной серии завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли «Флорида» в драматичном противостоянии обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (4-3) и впервые в своей истории (с 1993 года) стала обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: