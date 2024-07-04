«В «Детройте» знают, на что способны русские». Терещенко — о переходе Тарасенко

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил перспективы российского нападающего Владимира Тарасенко в «Детройт Ред Уингз».

«Переход в «Детройт» для Тарасенко — новый виток в карьере. Точно не стал бы называть его шагом назад. Мы же не знаем всех нюансов, которые у него были во «Флориде». У «Детройта» сейчас команда молодая, поэтому надеюсь, что у Вовы всё получится.

Учитывая, что в минувшем сезоне «Детройт» остановился в шаге от плей-офф, думаю, что Тарасенко будет значительным усилением для команды. Володя умеет играть как в большинстве-меньшинстве, так и в равных составах. Это очень удачный переход для «Ред Уингз».

Да и в целом если углубляться в историю, то в «Детройте» знают, на что способны русские хоккеисты. Достаточно вспомнить того же Дацюка, Фёдорова, Ларионова, Фетисова, Константинова. Тарасенко тоже относится к ряду хоккеистов, которые показывают, что они могут и умеют выигрывать», — сказал Терещенко в интервью Legalbet.

Напомним, Тарасенко подписал с «Ред Уингз» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В минувшем сезоне он выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерз».

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