«Коламбус» почтил память Матиса Кивлениекса, погибшего на День независимости в 2021 году

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» в официальных соцсетях клуба опубликовала пост в память о трагически погибшем ровно три года назад латвийском голкипере системы «жакетов» Матисе Кивлениексе.

«Блю Джекетс» выложили видео с нарезкой памятных моментов из жизни голкипера в организации.

«Память о тебе продолжает оставаться с нами каждый день, Киви», — сказано в публикации.

Напомним, Кивлениекс скончался в результате неудачного попадания петарды во время празднования Дня независимости. Летом 2021 года, незадолго до трагедии он принял участие в домашнем чемпионате мира в Латвии. После случившегося «Коламбус» поднял под своды арены баннер в честь Матиса.

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