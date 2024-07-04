В «Сан-Хосе» высказались о преимуществе клубов НХЛ, не облагающихся налогом штата

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир поделился мыслями о преимуществе, которые имеют клубы НХЛ, располагающиеся в штатах, где отсутствует местный подоходный налог.

«Это часть реальности. Я думаю, что это преимущество для этих команд: они, очевидно, могут платить ребятам немного меньше, а парни с радостью идут туда. Так что это не их вина или что-то в этом роде, эти команды пользуются ситуацией так, как и должны», — приводит слова Грира TSN.

Ранее в июне журналист The Hockey News Дэвид Альтер предложил разработать механизмы, которые будут сглаживать данную разницу между клубами НХЛ в потолке зарплат.

Напомним, в сезоне-2024/2025 потолок зарплат в лиге будет увеличен до $ 87,7 млн.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: