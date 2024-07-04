Проспект «Вашингтона» назвал игрока, который убедил его не подписывать контракт с «Кэпс»

Нападающий Райан Леонард, выбранный «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ — 2023, рассказал, почему отклонил контрактное предложение «столичных» этой весной и остался в NCAA.

«Я опирался на мнение моего агента, семьи, но весомое значение имел мой брат (Джон Леонард, выбранный «Сан-Хосе Шаркс». – Прим. «Чемпионата»). В тот день, когда это случилось, я не ложился спать, наверное, до трёх или четырёх часов ночи, а на следующий день я должен был идти на занятия. Я не знал, что мне делать. Мы разговаривали по телефону, выписывали плюсы и минусы. Я опирался в значительной степени на мнение брата.

Должен сказать, что принять это решение было сложнее, чем я ожидал. План заключался в том, чтобы провести два года в NCAA, а затем перейти в «Вашингтон». Но я не ожидал, что мне предложат контракт. Всё произошло быстро. Я не знал, был ли я к такому полностью готов. Думал, что мы побеседуем с «Кэпиталс» по Zoom, чтобы взвесить ситуацию.

Я советовался со многими людьми. Колледж – лучшее время в жизни. Многие люди, которые сделали такой шаг, через 10 лет говорили, что сожалеют об этом.

После того как я заявил, что собираюсь остаться в NCAA, я встретил Кевина Хейза перед ЧМ-2024, и он сразу сказал мне: «Парень, если бы я был на твоём месте, я бы остался здесь (в NCAA) настолько долго, насколько это возможно», — приводит слова Леонарда RMNB.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: