«Вашингтон» переподписал второго бомбардира фарм-клуба Лиможа

«Вашингтон Кэпиталз» подписал новое однолетнее соглашение с нападающим системы клуба Алексом Лиможем, сообщает пресс-служба «столичных».

Новый контракт будет двусторонним. Форвард заработает $ 775 тыс., если отыграет его в НХЛ, и $ 300 тыс., если проведёт его в АХЛ.

В завершившемся сезоне 26-летний Лимож стал вторым бомбардиром «Херши Бэрс» — фарм-клуба «Кэпиталз» — в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 51 (24+27) очко в 62 матчах. Также на его счету 13 (4+9) очков в 20 играх плей-офф. Вместе с командой Алекс стал обладателем Кубка Колдера.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: