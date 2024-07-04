«Сан-Хосе» подписал контракты с нападающими Карлом Грундстрёмом и Таем Делландреа

«Сан-Хосе Шаркс» подписал двухлетние соглашения с форвардами Карлом Грундстрёмом и Таем Делландреа, сообщает пресс-служба «акул».

Грундстрём всю свою карьеру в НХЛ провёл в «Лос-Анджелес Кингз». Всего в минувшем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 55 матчах, в которых набрал 12 (8+4) очков. Кэпхит его контракта с «Сан-Хосе» составил $ 1,8 млн.

23-летний Делландреа провёл последние три сезона в «Даллас Старз». В сезоне-2023/2024 нападающий сыграл в общей сложности 48 матчей за «звёзд», набрав 10 (3+7) очков. В среднем за сезон по контракту с «Шаркс» Тай будет зарабатывать $ 1,3 млн.

Напомним, в минувшем сезоне «Сан-Хосе» занял последнее восьмое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 47 очков в 82 матчах.

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