«Сочи» подписал контракт со шведским нападающим украинского происхождения

ХК «Сочи» в официальном телеграм-канале клуба объявил о подписании контракта с 27-летним нападающим Дмитрием Тимашовым.

Сообщается, что соглашение будет односторонним. Срок действия — до 31 мая 2025 года. Ранее сегодня «леопарды» приобрели права на Тимашова, а также братьев Илью и Максима Федотовых у СКА в обмен на права на форварда Марата Хуснутдинова.

Дмитрий Тимашов родился в украинском Кировограде, но в раннем возрасте уехал в Швецию, где и начал заниматься хоккеем. Там хоккеист вызывался в сборные Швеции разных возрастов, а в чемпионате скандинавской страны дебютировал в сезоне-2013/2014 в составе МОДО.

В 2015 году на драфте НХЛ Дмитрий выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 125-м номером. В сильнейшей лиге мира шведский хоккеист провёл 45 матчей в составе «Торонто», «Детройта» и «Нью-Йорк Айлендерс», на его счету 9 (4+5) очков.

В минувшем сезоне Тимашов играл в составе швейцарского «Ажуа», набрав в 35 играх 20 (9+11) очков.

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