Обладатель Кубка Стэнли Экман-Ларссон прокомментировал подписание контракта с «Торонто»

Шведский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Оливер Экман-Ларссон поделился эмоциями от заключения контракта с «кленовыми листьями».

«Когда я играл за другие команды, мне нравилось приезжать в Торонто. Здесь страстные фанаты, которые очень переживают за команду, поэтому я очень рад этому. Слышал много хороших слов от хоккеистов, которые там играют.… Это именно то, чего ты хочешь. И ради чего ты играешь», — приводит слова Экман-Ларссона обозреватель TSN Марк Мастерс в социальных сетях.

Напомним, швед пополнил состав «Торонто» 2 июля. Соглашение рассчитано на четыре года и $ 3,5 млн за сезон. В сезоне-2023/2024 32-летний игрок провёл 104 матча за «Флориду Пантерз», в которых набрал 38 (11+27) очков и вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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