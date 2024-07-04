Стало известно имя главного тренера сборной Канады на МЧМ-2025 в Оттаве

Главный тренер клуба OHL «Оттава Сиксти Севенс» Дэйв Кэмерон возглавит национальную команду Канады на молодёжном чемпионате мира – 2025, который пройдёт в Оттаве (Канада) с 26 декабря 2024-го по 5 января 2025 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Отметим, что Кэмерон уже несколько раз возглавлял канадскую молодёжку. В частности, именно он руководил «кленовыми листьями» в 2011 году на чемпионате мира в Баффало, где в памятном финале канадцы уступили сборной России (3:5), ведя 3:0 после двух периодов.

Во второй раз 65-летний Кэмерон повёз молодёжку Канады на домашний чемпионат мира 2022 года в Эдмонтоне, где «кленовые листья» взяли золото.

Помогать Кэмерону на предстоящем мировом первенстве будут Сильвен Фавро, Майк Джонстон, Крис Лазари и Джастин Погги.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: