Быков: такие игроки, как Зайцев, очень важны в плей-офф и очень помогут молодёжи

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал подписание контракта между опытным защитником Никитой Зайцевым и питерским СКА.

«Рад, что один из знаковых игроков вернулся в нашу лигу. Для СКА это отличное и серьезное усиление, учитывая опыт хоккеиста. Зайцев добавит баланс для атакующих и защитных действий. В СКА идёт перестройка, клуб сделал акцент на омоложение состава, чтобы точечно усиливаться опытными хоккеистами. Такие игроки очень важны в плей-офф и очень помогут молодёжи», — сказал Быков в интервью Metaratings.

Напомним, сегодня, 4 июля, стало известно, что Зайцев подписал с армейцами четырёхлетний контракт. В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Защитник провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах. В России защитник играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА. В общей сложности Зайцев провёл в КХЛ 368 матчей и набрал в них 119 (39+80) очков.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: