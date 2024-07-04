Агент — о переходе Тарасенко в «Детройт»: его опыт поможет не только молодым, но и Ларкину

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил перспективы российского нападающего Владимира Тарасенко в «Детройт Ред Уингз».

«В предстоящем сезоне думаю, что «Детройт» — одно из лучших мест, куда Владимир Тарасенко мог бы прийти и продолжить свою хоккейную карьеру. Очень хороший коллектив. Команда под шикарным управлением Стива Айзермана и Криса Дрэйпера. Это те люди, которые знают, что они хотят от команды и игроков, которых они набирают.

Конечно, тот опыт, который может передать Владимир молодым игрокам, которые сейчас выходят на первые роли — тоже важный фактор не только для совсем молодых, но и для Дилана Ларкина, который проявляет себя с лучшей стороны в коллективе и в игре. Есть и Патрик Кейн, трëхкратный обладатель Кубка Стэнли, прошедший горнило многих сражений.

Очень хороший коллектив, очень интересный подбирается в «Детройте». Как говорят — это сплав опыта и молодости. Как раз то, что мы увидим в этой команде в грядущей кампании.

Могу только пожелать команде и конкретно Владимиру удачи, успехов и здоровья, для того чтобы команда добивалась больших результатов и радовала своей игрой болельщиков!» — сказал Алексей Дементьев в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, Тарасенко подписал с «Ред Уингз» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В минувшем сезоне он выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерз».

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: