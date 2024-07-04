Журналист: О'Райлли просил Тротца выменять из «Торонто» Марнера

Североамериканский журналист Ник Кипреос сообщил любопытный инсайд из стана «Нэшвилл Предаторз», который стал одним из самых сенсационных игроков в первый день после открытия рынка свободных агентов.

Согласно информации Кипреоса, размещённой в его колонке в Toronto Sun, нападающий «хищников» Райан О'Райлли просил генерального менеджера Барри Тротца выменять из «Торонто Мэйпл Лифс» форварда Митчелла Марнера. Однако, как пишет Кипреос, Тротц был твёрд в собственном векторе, решив сохранить своё ядро и окружить их ветеранами Стивеном Стэмкосом, Джонатаном Маршессо и Брэди Шеем.

В завершившемся сезоне 27-летний Марнер сыграл в общей сложности 76 матчей за «Торонто», в которых набрал 88 (27+61) очков.

Отметим, что сам О'Райлли защищал цвета «Мэйпл Лифс» во второй половине сезона-2022/2023.

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