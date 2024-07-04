Маршессо рассказал, как созвонился со Стэмкосом перед их подписаниями с «Нэшвиллом»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джонатан Маршессо рассказал, что провёл телефонный диалог со своим новым одноклубником и коллегой по амплуа Стивеном Стэмкосом перед тем, как оба хоккеиста подписали контракты с «хищниками»

«Я позвонил Стэмкосу и сказал: «Ну ты подписываешь контракт с «Нэшвиллом»?» Он такой: «Да». Я ответил: «О, я тоже». И после этого всё стало идеально», — приводит слова Маршессо TSN.

Напомним, 33-летний Маршессо подписал соглашение с «Нэшвиллом» сроком на пять лет, общая сумма сделки составила $ 27,5 млн. Соглашение 34-летнего Стэмкоса, отдавшего 16 сезонов «Тампа-Бэй Лайтнинг», рассчитано на четыре года с кэпхитом $ 8 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Маршессо провёл все 82 матча, в которых набрал 69 очков, забив 42 гола и сделав 27 передач, с показателем полезности «-2». В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) очка в семи матчах серии с «Далласом».

Стэмкос провёл за «молний» в общей сложности 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общем 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: