Рыбин — о Мичкове: в «Филадельфии» русских не всегда встречают гостеприимно

Бывший хоккеист ряда клубов КХЛ Максим Рыбин ответил на вопрос, удастся ли молодому российскому нападающему системы «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову пройти через фарм-клуб «лётчиков».

«Не факт. Не могу сказать, в какое звено он сначала попадёт. В «Филадельфии» сложноватое отношение к русским. Да, там есть наши хоккеисты, но всё равно их не всегда сразу встречают гостеприимно», — сказал Рыбин в интервью Metaratings.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

Россиянин подписал контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля. Соглашение рассчитано на три года.

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