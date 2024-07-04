Бобровский рассказал, как возникла идея выйти на чемпионский парад с российским флагом

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, завоевавший с командой в завершившемся сезоне Кубок Стэнли, рассказал, что идея выйти на чемпионский парад с российским флагом пришла к нему благодаря бойцу UFC Петру Яну.

«Я думаю, сейчас это важно для всех нас. Незадолго до плей-офф мне удалось побывать на турнире UFC. Как было классно услышать песню Басты на стадионе в Майами, под которую выходил наш боец Пётр Ян! В этом бою он победил китайского бойца и с российским флагом на плечах поблагодарил всех за поддержку. Весь стадион был за него. Я тогда подумал: «Круто, вот бы мне так!» — сказал Бобровский в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 35-летний Бобровский занял третье место по итогам нынешнего сезона в номинации за «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: