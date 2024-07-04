«Я делал это тысячи раз». Оши — о своём буллитном перформансе против России на ОИ в Сочи

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши вспомнил своё выдающееся выступление в буллитой серии в составе сборной США на групповом этапе Олимпийских игр-2014 в Сочи в матче со сборной России (3:2 Б), когда он реализовал четыре из своих шести буллитов.

«Я думаю то, что меня позвали [выполнять буллит] в тот момент против России на такой стадии, было здорово. Было очень лестно, если посмотреть на список парней, которые могли бы пойти выполнять. Так что было очень приятно, когда выкрикнули мой номер, а потом «Ты, ты».

Это что-то, что я делал тысячи раз. Так что я был очень уверен и не так нервничал, как, может быть, был бы на поле для гольфа. И имея позади такого вратаря, как Куики (Джонатан Куик. Прим. «Чемпионата»), который делал бесконечные большие сейвы в тот момент, когда я пару раз промазал, это придало мне уверенности и этот момент определённо стал одним из самых особенных в моей карьере и моей жизни. А то, что это произошло при участии Куики и других парней на скамейке, определённо сделало его ещё более особенный», — сказал Оши в эфире NHL Network.

Напомним, на том турнире американская команда заняла четвёртое место, уступив в полуфинале Канаде (0:1), а затем в матче за третье место Финляндии (0:5).

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: