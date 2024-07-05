В «Детройте» прокомментировали подписание контракта с Владимиром Тарасенко

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман поделился ожиданиями от подписания российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Он крайний нападающий с левым хватом, более габаритный, немного другого типа игрок, чем наши вингеры — Лукас Рэймонд, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. Он достаточно массивный, чтобы быть в топ-шесть или топ-девять как прямолинейный, большой и сильный парень, который будет пробиваться к воротам», — приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ.

Напомним, 32-летний Тарасенко подписал с «Ред Уингз» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В минувшем сезоне он выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерз».

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