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«У него есть тот самый фактор». В «Чикаго» объяснили выбор Левшунова на драфте НХЛ — 2024

«У него есть тот самый фактор». В «Чикаго» объяснили выбор Левшунова на драфте НХЛ — 2024
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Ассистент генерального менеджера по развитию игроков «Чикаго Блэкхоукс» Марк Итон поделился ожиданиями от закрепления за клубом прав на белорусского защитника Артёма Левшунова, выбранного «ястребами» на драфте НХЛ — 2024 под общим вторым номером.

«Хорошие габариты, отличное катание, и у него есть тот самый фактор — когда он хочет владеть шайбой, хочет влиять на ход игры, быть на льду в самые важные моменты матча. И это не мешает обороне. И я думаю, то, что в нём 200 футов, является ключевым для защитников. Так что он нравится нам во всём», — приводит слова Итона официальный сайт НХЛ.

За 38 игр в NCAA за «Мичиган Стэйт Спартанс» Артём Левшунов забросил девять шайб и отдал 26 результативных передач, закончив сезон с показателем полезности «+27», стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.

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