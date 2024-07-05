Новичок «Вашингтона»: для любого игрока важно попасть в команду, которая хочет побеждать

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» защитник Мэтт Рой поделился ожиданиями от перехода в стан «столичных» из «Лос-Анджелес Кингз».

«Важно, что «Вашингтон» хочет побеждать. Каждый хоккеист хочет побеждать, попасть в команду-победительницу, такой настрой был и у меня. Думаю, что «Кэпиталз» осуществили несколько сделок, чтобы достигнуть этой цели.

Считаю, что все парни, которых недавно подписал клуб – это отличные сделки. Они отлично дополнят команду. Я очень воодушевлён нашей командой перед следующим сезоном.

Что касается Пьер-Люка Дюбуа (также перешёл в «Кэпиталз» из «Лос-Анджелеса». — Прим. «Чемпионата»), то он отличный парень, отличный хоккеист. Думаю, что он поможет команде, в том числе за пределами льда, в раздевалке. Отличный парень, отличный партнёр по команде. Я рад», — приводит слова Роя RMNB.

В сезоне-2023/2024 29-летний американец сыграл 86 матчей, в которых набрал 27 (5+22) очков. Контракт с «Кэпиталз» рассчитан на шесть лет. В среднем за сезон защитник будет зарабатывать $ 5,75 млн.

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