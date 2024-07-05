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Контракт Задорова с «Бостоном» — в топ-5 худших сделок июля по версии Daily Faceoff

Издание Daily Faceoff опубликовало свой рейтинг из пяти самых худших сделок открывшегося 1 июля рынка свободных агентов в НХЛ.

Данный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джоэль Эдмундсон («Лос-Анджелес Кингз») – четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 3,85 млн.

2. Брэндон Монтур («Сиэтл Кракен») – контракт на семь лет с зарплатой $ 7,14 млн в год.

3. Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз») – семилетний контракт с зарплатой $ 7 млн за сезон.

4. Чандлер Стивенсон («Сиэтл Кракен») – семилетнее соглашение с кэпхитом $ 6,25 млн.

5. Никита Задоров («Бостон Брюинз») – контракт на шесть лет с зарплатой $ 5 млн в год.

Напомним, 1 июля клубы НХЛ установили рекорд всех времён, потратив суммарно более $ 1 млрд на зарплаты игроков.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: